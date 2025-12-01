Repas de Noël partagé Centre loisirs CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Repas de Noël partagé Centre loisirs CCASC Saint-Loup-sur-Semouse mardi 23 décembre 2025.
Repas de Noël partagé
Centre loisirs CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 12:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Ouvert aux familles.
Moment de convivialité avec les enfants.
Menu offert et préparé avec les équipes du CCASC.
Inscription obligatoire par téléphone ou mail. .
Centre loisirs CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 79 45 coordinationanimation@saint-loup.eu
English : Repas de Noël partagé
L’événement Repas de Noël partagé Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-12-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)