Repas de Noël partagé Centre loisirs CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Repas de Noël partagé Centre loisirs CCASC Saint-Loup-sur-Semouse mardi 23 décembre 2025.

Repas de Noël partagé

Centre loisirs CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 12:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :
2025-12-23

Ouvert aux familles.
Moment de convivialité avec les enfants.
Menu offert et préparé avec les équipes du CCASC.
Inscription obligatoire par téléphone ou mail.   .

Centre loisirs CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 79 45  coordinationanimation@saint-loup.eu

English : Repas de Noël partagé

L’événement Repas de Noël partagé Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-12-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)