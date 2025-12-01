Repas de Noël partagé Centre loisirs CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Repas de Noël partagé

Centre loisirs CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 12:00:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Ouvert aux familles.

Moment de convivialité avec les enfants.

Menu offert et préparé avec les équipes du CCASC.

Inscription obligatoire par téléphone ou mail. .

Centre loisirs CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 79 45 coordinationanimation@saint-loup.eu

English : Repas de Noël partagé

L’événement Repas de Noël partagé Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-12-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)