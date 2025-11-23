Repas de noel pour les animaux Ferme de la Tuilière Nantheuil
Repas de noel pour les animaux Ferme de la Tuilière Nantheuil lundi 22 décembre 2025.
Repas de noel pour les animaux
Ferme de la Tuilière 498 Route de Bellevue Nantheuil Dordogne
Visites et câlins aux animaux de la ferme, pansage et découverte du travail à pied avec les poneys
Préparation de gâteau pour les poneys et les ânes
petit dej Gaston
brochette de fruits et légumes pour les lapins
et guirlandes de fruits et légumes pour les poules
des caresses sans modération pour TOUS .
Ferme de la Tuilière 498 Route de Bellevue Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 51 49 unlienpourtous24@gmail.com
English : Repas de noel pour les animaux
Program: 1-hour walk 1h30 with a pony/horse: listening to yourself and nature
and nature Open to all, riders or not
FOR THE WORKSHOP, PLEASE BRING SUITABLE CLOTHING FOR THE WEATHER
(WINDBREAKER AND BOOTS NON-FRAGILE CLOTHING).
IN THE EVENT OF OCCASIONAL SHOWERS, THE
German : Repas de noel pour les animaux
Besuche und Kuscheln mit den Tieren auf dem Bauernhof, Putzen und Spaziergänge mit den Ponys, um die Natur um uns herum zu entdecken
Italiano :
Visite e coccole con gli animali della fattoria, toelettatura e scoperta di come lavorare a piedi con i pony
Espanol : Repas de noel pour les animaux
Visitas y mimos con los animales de la granja, acicalamiento y paseos con los ponis para descubrir el mundo natural que nos rodea
