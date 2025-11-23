Repas de noel pour les animaux Ferme de la Tuilière Nantheuil

Repas de noel pour les animaux

Ferme de la Tuilière 498 Route de Bellevue Nantheuil Dordogne

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-23

Visites et câlins aux animaux de la ferme, pansage et découverte du travail à pied avec les poneys

Préparation de gâteau pour les poneys et les ânes

petit dej Gaston

brochette de fruits et légumes pour les lapins

et guirlandes de fruits et légumes pour les poules

des caresses sans modération pour TOUS .

Ferme de la Tuilière 498 Route de Bellevue Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 51 49 unlienpourtous24@gmail.com

