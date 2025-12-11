Repas de Noël pour les habitants Curan

Repas de Noël pour les habitants

Repas de Noël pour les habitants Curan samedi 20 décembre 2025.

Repas de Noël pour les habitants

Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

12h Salle des fêtes. Réservé aux habitants de la commune, sur réservation avant le 13/12 à la Quincaillerie Rivière ou par sms au 06 75 38 79 18. Organisé par le Comité des Fêtes avec le soutien des Associations locales.
  .

Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 75 38 79 18 

English :

12pm Salle des fêtes. Reserved for local residents, book by 13/12 at Quincaillerie Rivière or by sms 06 75 38 79 18. Organized by the Comité des Fêtes with the support of local associations.

L’événement Repas de Noël pour les habitants Curan a été mis à jour le 2025-12-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)