Repas de Noël pour les habitants

Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

12h Salle des fêtes. Réservé aux habitants de la commune, sur réservation avant le 13/12 à la Quincaillerie Rivière ou par sms au 06 75 38 79 18. Organisé par le Comité des Fêtes avec le soutien des Associations locales.

.

Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 75 38 79 18

English :

12pm Salle des fêtes. Reserved for local residents, book by 13/12 at Quincaillerie Rivière or by sms 06 75 38 79 18. Organized by the Comité des Fêtes with the support of local associations.

L’événement Repas de Noël pour les habitants Curan a été mis à jour le 2025-12-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)