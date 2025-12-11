Repas de Noël pour les habitants Curan
Repas de Noël pour les habitants Curan samedi 20 décembre 2025.
Repas de Noël pour les habitants
Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
12h Salle des fêtes. Réservé aux habitants de la commune, sur réservation avant le 13/12 à la Quincaillerie Rivière ou par sms au 06 75 38 79 18. Organisé par le Comité des Fêtes avec le soutien des Associations locales.
.
Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 75 38 79 18
English :
12pm Salle des fêtes. Reserved for local residents, book by 13/12 at Quincaillerie Rivière or by sms 06 75 38 79 18. Organized by the Comité des Fêtes with the support of local associations.
L’événement Repas de Noël pour les habitants Curan a été mis à jour le 2025-12-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)