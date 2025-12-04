Repas de Noël Salle des Fêtes Sainte-Foy

Repas de Noël

Salle des Fêtes 105 Rue Gabriel Gourgues Sainte-Foy Landes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Foyer Rural de Sainte Foy vous convie pour leur repas de Noël !

Inscription avant le 7 Décembre.

Au menu Floc de Noël | Velouté de courge à la crème | Noix ronde et raffinée | Filet de canard et sa compagnie forestière | Buisson de salade fromagère | Bûche maison dans tous ses états | Quintessence noire et corsée | Duo de la vigne | Papilles en effervescence | Trésor du bouilleur de cru.

+33 6 76 71 95 79

English : Repas de Noël

The Foyer Rural de Sainte Foy invites you to their Christmas dinner!

Registration by December 7.

