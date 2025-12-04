Repas de Noël Salle des Fêtes Sainte-Foy
Repas de Noël Salle des Fêtes Sainte-Foy dimanche 14 décembre 2025.
Salle des Fêtes 105 Rue Gabriel Gourgues 1817-1888 Sainte-Foy Landes
Le Foyer Rural de Sainte Foy vous convie pour leur repas de Noël !
Inscription avant le 7 Décembre.
Au menu Floc de Noël | Velouté de courge à la crème | Noix ronde et raffinée | Filet de canard et sa compagnie forestière | Buisson de salade fromagère | Bûche maison dans tous ses états | Quintessence noire et corsée | Duo de la vigne | Papilles en effervescence | Trésor du bouilleur de cru.
Salle des Fêtes 105 Rue Gabriel Gourgues 1817-1888 Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 71 95 79
English : Repas de Noël
The Foyer Rural de Sainte Foy invites you to their Christmas dinner!
Registration by December 7.
