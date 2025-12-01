Repas de Noël Saleignes
Repas de Noël Saleignes dimanche 14 décembre 2025.
Repas de Noël
Salle des fêtes Saleignes Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-12-14 12:00:00
2025-12-14
Repas de Noël uniquement sur inscription. Venez déguster un repas festif.
Salle des fêtes Saleignes 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 45 64 62
English :
Christmas meal by registration only. Come and enjoy a festive meal.
