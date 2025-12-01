Repas de Noël Saleignes

Repas de Noël

Salle des fêtes Saleignes Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date :

Début : 2025-12-14 12:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Repas de Noël uniquement sur inscription. Venez déguster un repas festif.

Salle des fêtes Saleignes 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 45 64 62

English :

Christmas meal by registration only. Come and enjoy a festive meal.

