Repas de Noël solidaire Courtenay
Repas de Noël solidaire Courtenay mercredi 24 décembre 2025.
Repas de Noël solidaire
Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 18:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Des difficultés financières ? Un Noël en solitaire ?
Un repas chaud et une place à table vous attendent gratuitement !
Réservez votre place sans tarder !
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 44 89 94
English :
Financial difficulties? A lonely Christmas?
A free hot meal and a seat at the table await you!
Reserve your place now!
