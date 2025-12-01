Repas de Noël solidaire

Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Des difficultés financières ? Un Noël en solitaire ?

Un repas chaud et une place à table vous attendent gratuitement !

Réservez votre place sans tarder !

Des difficultés financières ? Un Noël en solitaire ?

Un repas chaud et une place à table vous attendent gratuitement !

Réservez votre place sans tarder ! .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 44 89 94

English :

Financial difficulties? A lonely Christmas?

A free hot meal and a seat at the table await you!

Reserve your place now!

L’événement Repas de Noël solidaire Courtenay a été mis à jour le 2025-12-03 par OT 3CBO