Repas de noël solidaire Tulle

Repas de noël solidaire

16 Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Repas de Noël solidaire Ensemble c’est plus magique

L’association Maranatha Coffee organise un repas de Noël gratuit ouvert à tous

Un moment chaleureux pour celles et ceux qui se sentent seuls ou qui ne peuvent pas se permettre un repas de fête .

16 Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 49 33 34

