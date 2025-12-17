Repas de noël solidaire Tulle
Repas de noël solidaire Tulle mercredi 24 décembre 2025.
Repas de noël solidaire
16 Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Repas de Noël solidaire Ensemble c’est plus magique
L’association Maranatha Coffee organise un repas de Noël gratuit ouvert à tous
Un moment chaleureux pour celles et ceux qui se sentent seuls ou qui ne peuvent pas se permettre un repas de fête .
16 Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 49 33 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de noël solidaire
L’événement Repas de noël solidaire Tulle a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze