Repas de Nouvel An Masevaux-Niederbruck

Repas de Nouvel An

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année avec un délicieux menu et une ambiance musicale avec un duo d’accordéonistes proposant des musiques d’ici et d’ailleurs. Sur réservation par téléphone.

16 Rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 33 14

English :

Come and celebrate the New Year with a delicious menu and a musical ambience featuring a duo of accordionists playing music from near and far. Reservations by phone.

German :

Feiern Sie das neue Jahr mit einem köstlichen Menü und einem musikalischen Ambiente mit einem Akkordeon-Duo, das Musik von hier und anderswo anbietet. Nach telefonischer Reservierung.

Italiano :

Venite a festeggiare il nuovo anno con un menu delizioso e un’atmosfera musicale con un duo di fisarmonicisti che suonano musica di qui e di altrove. Prenotazione obbligatoria per telefono.

Espanol :

Venga a celebrar el Año Nuevo con un delicioso menú y un ambiente musical con un dúo de acordeonistas que interpretan música de aquí y de otros lugares. Es necesario reservar por teléfono.

