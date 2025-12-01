Repas de nouvel an Raclette et Fondue marche aux Flambeaux 2025 Ferrette
Repas de nouvel an Raclette et Fondue marche aux Flambeaux 2025 Ferrette mercredi 31 décembre 2025.
Repas de nouvel an Raclette et Fondue marche aux Flambeaux 2025
12 rue de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 22:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Repas Raclette et Fondue à la truffe avant la marche aux flambeaux 2025.
Repas de nouvel an Fondue à la truffe et Raclette à volonté.
Repas Raclette le 31 décembre 2025:
Coupe de crément, buffet charcuterie et salades, dessert avant la marche aux flambeaux, à partir de 19h jusqu’à 22h.
50€ pour les 12+ et adultes et 25€ pour les enfants de -12 ans.
Repas Fondue à la truffe le 31 décembre 2025:
Coupe de crément, buffet charcuterie, salades, dessert avant la marche aux flmabeaux, à partir de 19h jusqu’à 22h.
58€ pour les +12 ans et adultes et 28€ pour les enfants -12 ans.
.
12 rue de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 40 55
English :
Raclette and truffle fondue before the 2025 torchlight march.
German :
Raclette-Essen und Trüffel-Fondue vor dem Fackelmarsch 2025.
Italiano :
Cena a base di raclette e fonduta di tartufo prima della fiaccolata del 2025.
Espanol :
Comida a base de raclette y fondue de trufa antes de la marcha de las antorchas de 2025.
L’événement Repas de nouvel an Raclette et Fondue marche aux Flambeaux 2025 Ferrette a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du Sundgau