Repas de nouvel an Raclette et Fondue marche aux Flambeaux 2025 Ferrette

Repas de nouvel an Raclette et Fondue marche aux Flambeaux 2025

12 rue de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 22:00:00

2025-12-31

Repas Raclette et Fondue à la truffe avant la marche aux flambeaux 2025.

Repas de nouvel an Fondue à la truffe et Raclette à volonté.

Repas Raclette le 31 décembre 2025:

Coupe de crément, buffet charcuterie et salades, dessert avant la marche aux flambeaux, à partir de 19h jusqu’à 22h.

50€ pour les 12+ et adultes et 25€ pour les enfants de -12 ans.

Repas Fondue à la truffe le 31 décembre 2025:

Coupe de crément, buffet charcuterie, salades, dessert avant la marche aux flmabeaux, à partir de 19h jusqu’à 22h.

58€ pour les +12 ans et adultes et 28€ pour les enfants -12 ans.

12 rue de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 40 55

English :

Raclette and truffle fondue before the 2025 torchlight march.

German :

Raclette-Essen und Trüffel-Fondue vor dem Fackelmarsch 2025.

Italiano :

Cena a base di raclette e fonduta di tartufo prima della fiaccolata del 2025.

Espanol :

Comida a base de raclette y fondue de trufa antes de la marcha de las antorchas de 2025.

