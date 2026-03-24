Repas de pâques Salle des fêtes Camiran

Repas de pâques Le Bourg S Camiran 2026-04-05

Repas de pâques Salle des fêtes Camiran dimanche 5 avril 2026.

Repas de pâques

Salle des fêtes Le Bourg S Camiran Gironde

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Repas convivial pour fêter Pâques, pensez à réserver.   .

Salle des fêtes Le Bourg S Camiran 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 25 52 16 

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English : Repas de pâques

L’événement Repas de pâques Camiran a été mis à jour le 2026-03-22 par OT de l’Entre-deux-Mers

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