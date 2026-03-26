Repas de Pâques Relais des Bastides Saint-Pastour

Repas de Pâques

Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Menu salade de jambon cru et copeaux de parmesan ou assiette de crevettes, faux-filet grillé sauce aux cèpes ou pavé de saumon sauce au Noilly, fondant au chocolat et boule vanille ou coupe sorbet fruits rouges.

Réservation conseillée.

Menu salade de jambon cru et copeaux de parmesan ou assiette de crevettes, faux-filet grillé sauce aux cèpes ou pavé de saumon sauce au Noilly, fondant au chocolat et boule vanille ou coupe sorbet fruits rouges.

Réservation conseillée. .

Relais des Bastides Place de la Mairie Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80

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English : Repas de Pâques

Menu: salad with fresh goat’s cheese or a plate of Serrano ham, lamb mouse with red wine and Bergerac sauce and gratin dauphinois, warm apple tart with scoop of vanilla ice cream, Liège chocolate, coffee.

Reservations recommended.

L’événement Repas de Pâques Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot