Repas de Printemps, Salle des Fêtes Cahuzac

Repas de Printemps

Salle des Fêtes Le Bourg Cahuzac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le comité des fêtes de Cahuzac vous invite à un repas de printemps.

Soirée animée par MOMO. Réservation obligatoire.

Le comité des fêtes de Cahuzac vous invite à un repas de printemps.

Soirée animée par Momo.

Réservation obligatoire. .

Salle des Fêtes Le Bourg Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 98 21 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de Printemps

The Comité des fêtes de Cahuzac invites you to a spring meal.

Entertainment by MOMO. Reservations required.

L’événement Repas de Printemps Cahuzac a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Coeur de Bastides