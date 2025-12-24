Repas de Printemps, Salle des Fêtes Cahuzac

Repas de Printemps, Salle des Fêtes Cahuzac samedi 28 mars 2026.

Salle des Fêtes Le Bourg Cahuzac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le comité des fêtes de Cahuzac vous invite à un repas de printemps.
Soirée animée par MOMO. Réservation obligatoire.
Le comité des fêtes de Cahuzac vous invite à un repas de printemps.
Soirée animée par Momo.
Réservation obligatoire.   .

Salle des Fêtes Le Bourg Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 98 21 71 

English : Repas de Printemps

The Comité des fêtes de Cahuzac invites you to a spring meal.
Entertainment by MOMO. Reservations required.

