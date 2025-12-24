Repas de Printemps, Salle des Fêtes Cahuzac
Repas de Printemps, Salle des Fêtes Cahuzac samedi 28 mars 2026.
Repas de Printemps
Salle des Fêtes Le Bourg Cahuzac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-28
2026-03-28
Le comité des fêtes de Cahuzac vous invite à un repas de printemps.
Soirée animée par MOMO. Réservation obligatoire.
Salle des Fêtes Le Bourg Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 98 21 71
English : Repas de Printemps
The Comité des fêtes de Cahuzac invites you to a spring meal.
Entertainment by MOMO. Reservations required.
