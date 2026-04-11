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Repas de printemps Caumont

Repas de printemps Caumont

Repas de printemps Caumont samedi 11 avril 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 33540 Caumont

Département : Gironde

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12 Tarif réduit

Caumont

Repas de printemps

Le Bourg Caumont Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :
2026-04-11

Le comité des fêtes de Caumont organise un repas de printemps pour fêter l’arrivée des beaux jours et de la douceur. Au menu salade du pêcheur, poulet à la broche et frites et alyse. L’animation musciale sera réalisée par le DJ Yann Khay.   .

Le Bourg Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 27 90 

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English : Repas de printemps

L’événement Repas de printemps Caumont a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Entre-deux-Mers

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