Repas de printemps Caumont
Repas de printemps Caumont samedi 11 avril 2026.
Caumont
Repas de printemps
Le Bourg Caumont Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11 23:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Le comité des fêtes de Caumont organise un repas de printemps pour fêter l’arrivée des beaux jours et de la douceur. Au menu salade du pêcheur, poulet à la broche et frites et alyse. L’animation musciale sera réalisée par le DJ Yann Khay. .
Le Bourg Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 27 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de printemps
L’événement Repas de printemps Caumont a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Caumont (Gironde)
- Les Trois Fontaines Caumont Aisne 1 mai 2026
- Les Mérovingiens Caumont Aisne 1 mai 2026