Repas de Printemps Centre Culturel Cercy-la-Tour

Repas de Printemps

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Repas de printemps Au Centre culturel, 13 rue François Mitterrand. Réservation obligatoire (avant fin mars). Tarif 36€.

Contact 06 46 31 79 62 hpissardgibollet@gmail.com

Organisé par le Club du Val d’Aron .

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 31 79 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de Printemps

L’événement Repas de Printemps Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Rives du Morvan