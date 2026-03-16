Repas de Printemps Centre Culturel Cercy-la-Tour
Repas de Printemps Centre Culturel Cercy-la-Tour dimanche 12 avril 2026.
Repas de Printemps
Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 12:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Repas de printemps Au Centre culturel, 13 rue François Mitterrand. Réservation obligatoire (avant fin mars). Tarif 36€.
Contact 06 46 31 79 62 hpissardgibollet@gmail.com
Organisé par le Club du Val d’Aron .
Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 31 79 62
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English : Repas de Printemps
L’événement Repas de Printemps Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Rives du Morvan