Chessy-les-Prés

Repas de printemps

23 Rue de la République Chessy-les-Prés Aube

Tarif : – – Eur

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril CHESSY-LES-PRES Repas de printemps. A 19h30 à la salle des fêtes.

Le comité des fêtes de Les Croûtes organise un repas de cochonnaille copieux et savoureux, dans une ambiance chaleureuse et festive. Animé par un DJ. Réservation obligatoire.

Menu Gourmand

Apéritif festif accompagné de sa planche apéro généreuse Jambon à la broche, servi avec des pommes de terre fondantes et une marinade maison Fromages de notre belle région Fondant au chocolat cœur tendre, accompagné de sa crème anglaise Café pour clore ce repas dans la convivialité.

Tarifs Adultes 30 € personne ; Enfants (-12 ans) 12 € enfant ; Gratuit pour les de 5 ans

Réservation obligatoire avant le 4 avril 2026 par téléphone ou par e-mail +33 (0)6 86 03 55 37 ou +33 (0)6 76 81 56 61 et cdf.lescroutes@gmail.com

Pour la bonne organisation de cette soirée nous vous remercions de retourner le coupon joint ou de nous contacter par téléphone. 30 .

23 Rue de la République Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 76 81 56 61 cdf.lescroutes@gmail.com

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English :

L’événement Repas de printemps Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance