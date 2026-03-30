Repas de printemps

23 Rue de la République Chessy-les-Prés Aube

Tarif : – – Eur

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril CHESSY-LES-PRES Repas de printemps. A 19h30 à la salle des fêtes.

Repas à thème. Soirée animée par un DJ. 30 € boissons non comprises.

Contact cdf.lescroutes@gmail.com 30 .

23 Rue de la République Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est cdf.lescroutes@gmail.com

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English :

L’événement Repas de printemps Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance