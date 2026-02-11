Repas de printemps Salle des fêtes Connangles
Repas de printemps Salle des fêtes Connangles dimanche 19 avril 2026.
Repas de printemps
Salle des fêtes Le Bourg Connangles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Repas moules frites ouvert à tous sur réservation à la salle des fêtes de Connangles à 12h
.
Salle des fêtes Le Bourg Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 04 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mussels and French fries meal open to all on reservation at the salle des fêtes in Connangles at 12 p.m
L’événement Repas de printemps Connangles a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay