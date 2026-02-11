Repas de printemps Salle des fêtes Connangles

Repas de printemps

Salle des fêtes Le Bourg Connangles Haute-Loire

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Repas moules frites ouvert à tous sur réservation à la salle des fêtes de Connangles à 12h

Salle des fêtes Le Bourg Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 04 53

English :

Mussels and French fries meal open to all on reservation at the salle des fêtes in Connangles at 12 p.m

