Repas de Printemps Saint-Quentin-de-Caplong
Repas de Printemps Saint-Quentin-de-Caplong dimanche 26 avril 2026.
Repas de Printemps
Salle des fêtes Saint-Quentin-de-Caplong Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Repas de Printemps organisé par l’Association Saint-Quentin Loisirs.
Repas paëlla ou couscous avec animation musicale années 80.
Apportez vos couverts!
Sur réservation au 07 83 76 47 24.
Lors de la réservation, précisez paëlla ou couscous. .
Salle des fêtes Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 76 47 24
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English : Repas de Printemps
L’événement Repas de Printemps Saint-Quentin-de-Caplong a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays Foyen