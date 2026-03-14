Repas de Printemps

Salle des fêtes Saint-Quentin-de-Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Repas de Printemps organisé par l’Association Saint-Quentin Loisirs.

Repas paëlla ou couscous avec animation musicale années 80.

Apportez vos couverts!

Sur réservation au 07 83 76 47 24.

Lors de la réservation, précisez paëlla ou couscous. .

Salle des fêtes Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 76 47 24

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English : Repas de Printemps

L’événement Repas de Printemps Saint-Quentin-de-Caplong a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays Foyen