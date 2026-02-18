Repas de printemps

9 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 12:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

L’amicale des sapeurs pompiers organise son 3ème repas de printemps. Au menu apéritif, terrine de campagne et crudités, surlawerla et spaetzle ou sauté de volaille et spaetzle, dessert, café.

L’amicale des sapeurs pompiers organise son 3ème repas de printemps. Au menu apéritif, terrine de campagne et crudités, surlawerla et spaetzle ou sauté de volaille et spaetzle, dessert, café. .

9 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 39 39 andre.walter4@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The amicale des sapeurs pompiers is organizing its 3rd spring meal. Menu: aperitif, terrine de campagne and crudités, surlawerla and spaetzle or chicken sauté and spaetzle, dessert, coffee.

L’événement Repas de printemps Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay