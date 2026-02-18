Repas de printemps Willer-sur-Thur
Repas de printemps Willer-sur-Thur dimanche 22 mars 2026.
Repas de printemps
9 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date :
Début : Dimanche 2026-03-22 12:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
L’amicale des sapeurs pompiers organise son 3ème repas de printemps. Au menu apéritif, terrine de campagne et crudités, surlawerla et spaetzle ou sauté de volaille et spaetzle, dessert, café.
9 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 39 39 andre.walter4@orange.fr
English :
The amicale des sapeurs pompiers is organizing its 3rd spring meal. Menu: aperitif, terrine de campagne and crudités, surlawerla and spaetzle or chicken sauté and spaetzle, dessert, coffee.
L’événement Repas de printemps Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay