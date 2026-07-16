AGENDA · Ance Féas
Repas de producteurs Salle polyvalente Ance Féas
vendredi 14 août 2026 · Salle polyvalente · Ance Féas
Informations pratiques
Ance Féas
Repas de producteurs
Salle polyvalente 4 Rue de l’Arrequet Ance Féas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Repas des producteurs composez votre assiette ! .
Salle polyvalente 4 Rue de l’Arrequet Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 29 24 contact@ancefeas.com
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English : Repas de producteurs
L’événement Repas de producteurs Ance Féas a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn