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Repas de producteurs Salle polyvalente Ance Féas

vendredi 14 août 2026 · Salle polyvalente · Ance Féas

Repas de producteurs Salle polyvalente Ance Féas

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
4 Rue de l'Arrequet
Ville
64570 Ance Féas
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ance Féas

Repas de producteurs

Salle polyvalente 4 Rue de l’Arrequet Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Repas des producteurs composez votre assiette !   .

Salle polyvalente 4 Rue de l’Arrequet Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 29 24  contact@ancefeas.com

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English : Repas de producteurs

L’événement Repas de producteurs Ance Féas a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn