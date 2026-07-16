Repas de producteurs Salle polyvalente Ance Féas

Informations pratiques

Ance Féas

Repas de producteurs

Salle polyvalente 4 Rue de l’Arrequet Ance Féas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Repas des producteurs composez votre assiette ! .

Salle polyvalente 4 Rue de l’Arrequet Ance Féas 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 29 24 contact@ancefeas.com

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English : Repas de producteurs

L’événement Repas de producteurs Ance Féas a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn