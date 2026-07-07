Informations pratiques

Saint-Loubouer

Repas de producteurs locaux

Saint-Loubouer Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07

REPAS DES PRODUCTEURS le 07/07/2026

Le Club des supporters de l’Élan Tursan vous invite à participer au repas annuel des producteurs locaux, organisé le mardi 07 juillet 2026 à partir de 18h00.

Venez partager un moment convivial autours de diverses denrées locales, sans réservation ! .

Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 68 22 96

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English : Repas de producteurs locaux

L’événement Repas de producteurs locaux Saint-Loubouer a été mis à jour le 2026-06-30 par Landes Chalosse