Repas de producteurs locaux Saint-Loubouer
mardi 7 juillet 2026 · Saint-Loubouer
Informations pratiques
Saint-Loubouer
Repas de producteurs locaux
Saint-Loubouer Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07
REPAS DES PRODUCTEURS le 07/07/2026
Le Club des supporters de l’Élan Tursan vous invite à participer au repas annuel des producteurs locaux, organisé le mardi 07 juillet 2026 à partir de 18h00.
Venez partager un moment convivial autours de diverses denrées locales, sans réservation ! .
Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 68 22 96
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English : Repas de producteurs locaux
L’événement Repas de producteurs locaux Saint-Loubouer a été mis à jour le 2026-06-30 par Landes Chalosse
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