Repas de quartier Salle des fêtes de Condat Fumel

Repas de quartier Salle des fêtes de Condat Fumel dimanche 28 septembre 2025.

Repas de quartier

Salle des fêtes de Condat 5 Rue Frédéric Bénech Fumel Lot-et-Garonne

Organisé par la Ville de Fumel et comité des fêtes Fumel.

Au menu salade de crudité, jambalaya, omelette norvégienne, vin et café.

Réservation par téléphone, au plus tard le 23 septembre.

Apportez vos couverts.

Salle des fêtes de Condat 5 Rue Frédéric Bénech Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 24 46

English : Repas de quartier

Participate to the neighborhood meal organized by the City of Fumel and the Convergence association.

On the menu: melon, country ham, chicken with forest sauce, cheese, tart, coffee.

German : Repas de quartier

Organisiert von der Stadt Fumel und Comité des Fêtes Fumel.

Auf der Speisekarte: Rohkostsalat, Jambalaya, norwegisches Omelett, Wein und Kaffee.

Telefonische Reservierung, spätestens bis zum 23. September.

Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

Organizzato dal Comune di Fumel e dal Comitato del Festival di Fumel.

Il menu: insalata di verdure crude, jambalaya, frittata norvegese, vino e caffè.

Prenotazioni telefoniche, entro il 23 settembre.

Portare le proprie posate.

Espanol : Repas de quartier

Organizado por el Ayuntamiento de Fumel y el Comité de Fiestas de Fumel.

Menú: ensalada de verduras crudas, jambalaya, tortilla noruega, vino y café.

Reservas por teléfono antes del 23 de septiembre.

Traiga sus propios cubiertos.

L’événement Repas de quartier Fumel a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Fumel Vallée du Lot