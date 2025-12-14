Repas de réveillon Chez Justine

Place des Justes Mauroux Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Ambiance musicale pour le repas de réveillon au restaurant Chez Justine

Place des Justes Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 5 65 31 69 28

English :

Musical atmosphere for New Year’s Eve dinner at Chez Justine restaurant

L'événement Repas de réveillon Chez Justine Mauroux a été mis à jour le 2025-12-12