Repas de réveillon Chez Justine Mauroux

Repas de réveillon Chez Justine Mauroux mercredi 31 décembre 2025.

Place des Justes Mauroux Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2025-12-31
2025-12-31

Ambiance musicale pour le repas de réveillon au restaurant Chez Justine
Place des Justes Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 5 65 31 69 28 

Musical atmosphere for New Year’s Eve dinner at Chez Justine restaurant

L’événement Repas de réveillon Chez Justine Mauroux a été mis à jour le 2025-12-12 par OT CVL Vignoble