Repas de rue et soirée dansante – Place du marché Meschers-sur-Gironde, 21 juin 2025 19:30, Meschers-sur-Gironde.

Charente-Maritime

Repas de rue et soirée dansante Place du marché Centre ville Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter l’été autour d’un repas de rue avec l’ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales)

.

Place du marché Centre ville

Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 34 79 acap.meschers@gmail.com

English :

Come and celebrate summer with a street meal organized by ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales)

German :

Feiern Sie den Sommer bei einem Straßenessen mit der ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales)

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con un pasto di strada con l’ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales)

Espanol :

Ven a celebrar el verano con una comida en la calle con ACAP (Association des Commerçants, Artisans et Professions libérales)

L’événement Repas de rue et soirée dansante Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-05-10 par Royan Atlantique