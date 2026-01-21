Repas de Saint-Valentin au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset
Repas de Saint-Valentin au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset samedi 14 février 2026.
Repas de Saint-Valentin au Domaine Terre de Mistral
Du samedi 14 au dimanche 15 février 2026. Domaine Terre de Mistral CD56b Rousset Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Profitez d’une Saint-Valentin gourmande au Domaine Terre de Mistral ! Tout le weekend, notre restaurant propose un menu spécial, pour tous les amoureux des bonnes choses et les épicuriens.
L’amuse-bouche
Queue de gambas, ananas et nage citronnelle
L’entrée
La Blette du potager Terre de Mistral blettes en deux cuissons, œuf parfait bio du potager, poire rôtie à la sarriette, Fêta légère en quenelle, condiment noix et bouillon tiède
Le plat
Rouget juste cuit à la plancha et son jus d’arêtes réduit safrané
OU
Jarret de bœuf confit et son jus de cuisson réduit
Avec Pommes de terre Chérie rôties à l’ail et au thym, légumes d’hiver en plusieurs textures, siphon de betterave relevé au Xérès
La douceur
Autour du chocolat noir du Vietnam de M. Berger et cacahuètes
OU
Autour du fruit de la passion, banane et citron vert meringué .
Domaine Terre de Mistral CD56b Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a gourmet Valentine’s Day at Domaine Terre de Mistral! All weekend long, our restaurant offers a special menu for all lovers of good things and epicureans.
L’événement Repas de Saint-Valentin au Domaine Terre de Mistral Rousset a été mis à jour le 2026-01-19 par Provence Tourisme