Repas de Saint-Valentin au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset

Repas de Saint-Valentin au Domaine Terre de Mistral

Du samedi 14 au dimanche 15 février 2026. Domaine Terre de Mistral CD56b Rousset Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Profitez d’une Saint-Valentin gourmande au Domaine Terre de Mistral ! Tout le weekend, notre restaurant propose un menu spécial, pour tous les amoureux des bonnes choses et les épicuriens.

L’amuse-bouche

Queue de gambas, ananas et nage citronnelle



L’entrée

La Blette du potager Terre de Mistral blettes en deux cuissons, œuf parfait bio du potager, poire rôtie à la sarriette, Fêta légère en quenelle, condiment noix et bouillon tiède



Le plat

Rouget juste cuit à la plancha et son jus d’arêtes réduit safrané

OU

Jarret de bœuf confit et son jus de cuisson réduit



Avec Pommes de terre Chérie rôties à l’ail et au thym, légumes d’hiver en plusieurs textures, siphon de betterave relevé au Xérès



La douceur

Autour du chocolat noir du Vietnam de M. Berger et cacahuètes

OU

Autour du fruit de la passion, banane et citron vert meringué .

Domaine Terre de Mistral CD56b Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

English :

Enjoy a gourmet Valentine’s Day at Domaine Terre de Mistral! All weekend long, our restaurant offers a special menu for all lovers of good things and epicureans.

