Repas de Saint-Valentin au restaurant Les Douves Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Repas de Saint-Valentin au restaurant Les Douves
Sévérac-le-Château 14 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron
Menu de Saint-Valentin
Début : Samedi 2026-02-14
Soirée spéciale Saint-Valentin au restaurant Les Douves.
Samedi 14 février, le restaurant Les Douves à Sévérac d’Aveyron vous propose une soirée spéciale Saint-Valentin autour d’un dîner gourmand animé par Alexandre Chassagnac.
Menu
Entrée salade gourmande du Sud-Ouest
Plat tournedos sauce Boursin, gratin automnal
Dessert charlotte au chocolat
Tarif 28 € pers.
Réservation obligatoire au 05 65 71 68 04. 28 .
Sévérac-le-Château 14 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 68 04 lesdouves@outlook.com
English :
Special Valentine’s evening at Les Douves restaurant.
