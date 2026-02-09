Repas de Saint-Valentin au restaurant Les Douves Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Repas de Saint-Valentin au restaurant Les Douves

Sévérac-le-Château 14 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Menu de Saint-Valentin

Début : Samedi 2026-02-14

Soirée spéciale Saint-Valentin au restaurant Les Douves.

Samedi 14 février, le restaurant Les Douves à Sévérac d’Aveyron vous propose une soirée spéciale Saint-Valentin autour d’un dîner gourmand animé par Alexandre Chassagnac.

Menu

Entrée salade gourmande du Sud-Ouest

Plat tournedos sauce Boursin, gratin automnal

Dessert charlotte au chocolat

Tarif 28 € pers.

Réservation obligatoire au 05 65 71 68 04. 28 .

Sévérac-le-Château 14 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 68 04 lesdouves@outlook.com

English :

Special Valentine’s evening at Les Douves restaurant.

