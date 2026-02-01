REPAS DE SAINT VALENTIN Prévenchères

REPAS DE SAINT VALENTIN

7 Chemin Fontaine des Espradets Prévenchères Lozère

Tarif : 29 – 29 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

A l’occasion de la SAint Valentin, l’Auberge du vieux tilleul vous propose un menu spécial

Salade et foie gras poêlé

Coquille Saint Jacques

Canard confit et beignets d’artichaut et légumes rotis

Plateau de fromages

Mini gourmandises

Uniquement sur réservation

7 Chemin Fontaine des Espradets Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 85 86

English :

For Valentine’s Day, the Auberge du vieux tilleul offers a special menu:

Salad and pan-fried foie gras

Coquille Saint Jacques

Duck confit with artichoke fritters and roasted vegetables

Cheese platter

Mini gourmandises

By reservation only

