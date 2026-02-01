REPAS DE SAINT VALENTIN Prévenchères
REPAS DE SAINT VALENTIN Prévenchères samedi 14 février 2026.
REPAS DE SAINT VALENTIN
7 Chemin Fontaine des Espradets Prévenchères Lozère
Tarif : 29 – 29 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
A l’occasion de la SAint Valentin, l’Auberge du vieux tilleul vous propose un menu spécial
Salade et foie gras poêlé
Coquille Saint Jacques
Canard confit et beignets d’artichaut et légumes rotis
Plateau de fromages
Mini gourmandises
Uniquement sur réservation
7 Chemin Fontaine des Espradets Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 85 86
English :
For Valentine’s Day, the Auberge du vieux tilleul offers a special menu:
Salad and pan-fried foie gras
Coquille Saint Jacques
Duck confit with artichoke fritters and roasted vegetables
Cheese platter
Mini gourmandises
By reservation only
L’événement REPAS DE SAINT VALENTIN Prévenchères a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT Mont Lozere