Repas de Saint- Valentin Tuffé Val de la Chéronne
Repas de Saint- Valentin
20 Impasse du Plan d’Eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez fêter la Saint-Valentin au Le Chalet du Lac TUFFE . Un endroit magique, sublime avec une vue sur le lac…. une soirée à la hauteur de votre amour avec la sublime voix de Mario qui va émerveiller votre soirée…..
Pensez à réserver .
20 Impasse du Plan d’Eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 19 31 73
