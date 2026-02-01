Repas de Saint- Valentin Tuffé Val de la Chéronne

Repas de Saint- Valentin

20 Impasse du Plan d’Eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin au Le Chalet du Lac TUFFE . Un endroit magique, sublime avec une vue sur le lac…. une soirée à la hauteur de votre amour avec la sublime voix de Mario qui va émerveiller votre soirée…..

Pensez à réserver .

20 Impasse du Plan d’Eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 19 31 73

