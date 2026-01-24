Repas de St Valentin Coudroy
Repas de St Valentin Coudroy samedi 14 février 2026.
Repas de St Valentin
10 Place du Bourg Coudroy Loiret
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Repas St Valentin
Repas St Valentin. 50€/personne. Sur réservation (entrée et plat à choisir au moment de la réservation). tel 02 18 12 74 54 50 .
10 Place du Bourg Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 74 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Valentine’s Day meal
L’événement Repas de St Valentin Coudroy a été mis à jour le 2026-01-23 par OT GATINAIS SUD