Repas de St Valentin Coudroy

Repas de St Valentin

Repas St Valentin. 50€/personne. Sur réservation (entrée et plat à choisir au moment de la réservation). tel 02 18 12 74 54 50 .

10 Place du Bourg Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 74 54

English :

Valentine’s Day meal

