Repas de St Valentin

8 Grande Rue Lorris Loiret

Tarif : 79 – 79 – EUR

79

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Repas St Valentin

Repas de St Valentin 79€/pers. Sur réservation. Menu proposé vendredi 13 au soir, samedi 14 et dimanche 15. 79 .

8 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 55

English :

Valentine’s Day meal

L’événement Repas de St Valentin Lorris a été mis à jour le 2026-01-21 par OT GATINAIS SUD