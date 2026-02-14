Repas-débat : luttes féministes et sororité, Maison des Chômeurs Partage Farouette, Toulouse

Repas-débat : luttes féministes et sororité Jeudi 12 mars, 12h00 Maison des Chômeurs Partage Farouette Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription auprès de la Maison de Chômeurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T12:00:00+01:00 – 2026-03-12T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T12:00:00+01:00 – 2026-03-12T14:00:00+01:00

Repas/débat

Ce repas-débat propose d’interroger les féminismes à partir de ce qui les traverse et les travaille : les différences de trajectoires et d’expériences de ses actrices, mais aussi les alliances et tensions qui en découlent. Il s’agira de mettre en regard les luttes contemporaines et celles du passé pour penser la pluralité des combats menés, leurs formes et la manière dont ils ont su, ou non, faire place à celles restées dans les marges. La sororité sera explorée comme une construction politique, fabriquée dans la reconnaissance des différences et dans la transmission des héritages.

Intervenante : Marine Rouch, docteure en histoire (FRAMESPA), spécialiste de l’histoire contemporaine des femmes et du genre.

Partenaire : Partage Faourette

Date et horaire :

12 mars de 12h à 14h

+ d’infos :

lieu : Association Partage Faourette, 13 Rue de l’Ukraine, 31100 Toulouse

public adulte

sur inscription auprès de la Maison de Chômeurs : 05 61 41 61 42

Dans le cadre du cycle « Les femmes scientifiques sortent de l’ombre », retrouvez également :

Une table ronde : « Meet her in space ! À la rencontre des femmes du spatial », à la Cité de l’espace le 5 mars 2026 à 18h30 – www.cite-espace.com

« Meet her in space ! À la rencontre des femmes du spatial », à la Cité de l’espace le – www.cite-espace.com Une table ronde : « L’aviation sanitaire, de Marie Marvingt aux convoyeuses de l’air aujourd’hui », sur la figure de Marie Marvingt proposée à l’Envol des Pionniers le 8 mars 2026 à 14h30 – www.lenvol-des-pionniers.com

« L’aviation sanitaire, de Marie Marvingt aux convoyeuses de l’air aujourd’hui », sur la figure de Marie Marvingt proposée à l’Envol des Pionniers le – www.lenvol-des-pionniers.com Une rencontre : « Dans les coulisses d’un métier pas comme les autres, instructrice d’astronautes ! », avec Laura André-Boyet, instructrice d’astronautes au Centre Européen des astronautes de l’Agence Spatiale Européenne. Au Café Euclide du Quai des Savoirs le 10 mars 2026 à 18h30 – plus d’infos

« Dans les coulisses d’un métier pas comme les autres, instructrice d’astronautes ! », avec Laura André-Boyet, instructrice d’astronautes au Centre Européen des astronautes de l’Agence Spatiale Européenne. Au Café Euclide du Quai des Savoirs le – plus d’infos L’exposition L’effet Matilda : dans les médiathèques de Fenouillet (plus d’infos) et de Saint-Jory (plus d’infos), ainsi que des rencontres proposées avec l’association Femmes & Sciences – du 3 au 14 mars 2026

Maison des Chômeurs Partage Farouette 13 Rue de l’Ukraine, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 41 61 42 »}] [{« link »: « https://www.cite-espace.com/ »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/dans-les-coulisses-dun-metier-pas-comme-les-autres-instructrice-dastronautes/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/exposition-leffet-matilda-1744646/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/exposition-leffet-matilda-4587539/ »}]

Repas/débat à la Maison des Chômeurs Partage Faourette sur le thème des luttes féministes. Dans le cadre du cycle « Les femmes scientifiques sortent de l’ombre ». hlm rencontre

Monica Melton via Unsplash