Repas-débat : luttes féministes et sororité, Maison des Chômeurs Partage Farouette, Toulouse
Repas-débat : luttes féministes et sororité, Maison des Chômeurs Partage Farouette, Toulouse jeudi 12 mars 2026.
Repas-débat : luttes féministes et sororité Jeudi 12 mars, 12h00 Maison des Chômeurs Partage Farouette Haute-Garonne
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison de Chômeurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T12:00:00+01:00 – 2026-03-12T14:00:00+01:00
Fin : 2026-03-12T12:00:00+01:00 – 2026-03-12T14:00:00+01:00
Repas/débat
Ce repas-débat propose d’interroger les féminismes à partir de ce qui les traverse et les travaille : les différences de trajectoires et d’expériences de ses actrices, mais aussi les alliances et tensions qui en découlent. Il s’agira de mettre en regard les luttes contemporaines et celles du passé pour penser la pluralité des combats menés, leurs formes et la manière dont ils ont su, ou non, faire place à celles restées dans les marges. La sororité sera explorée comme une construction politique, fabriquée dans la reconnaissance des différences et dans la transmission des héritages.
Intervenante : Marine Rouch, docteure en histoire (FRAMESPA), spécialiste de l’histoire contemporaine des femmes et du genre.
Partenaire : Partage Faourette
Date et horaire :
- 12 mars de 12h à 14h
+ d’infos :
- lieu : Association Partage Faourette, 13 Rue de l’Ukraine, 31100 Toulouse
- public adulte
- sur inscription auprès de la Maison de Chômeurs : 05 61 41 61 42
Dans le cadre du cycle « Les femmes scientifiques sortent de l’ombre », retrouvez également :
- Une table ronde : « Meet her in space ! À la rencontre des femmes du spatial », à la Cité de l’espace le 5 mars 2026 à 18h30 – www.cite-espace.com
- Une table ronde : « L’aviation sanitaire, de Marie Marvingt aux convoyeuses de l’air aujourd’hui », sur la figure de Marie Marvingt proposée à l’Envol des Pionniers le 8 mars 2026 à 14h30 – www.lenvol-des-pionniers.com
- Une rencontre : « Dans les coulisses d’un métier pas comme les autres, instructrice d’astronautes ! », avec Laura André-Boyet, instructrice d’astronautes au Centre Européen des astronautes de l’Agence Spatiale Européenne. Au Café Euclide du Quai des Savoirs le 10 mars 2026 à 18h30 – plus d’infos
- L’exposition L’effet Matilda : dans les médiathèques de Fenouillet (plus d’infos) et de Saint-Jory (plus d’infos), ainsi que des rencontres proposées avec l’association Femmes & Sciences – du 3 au 14 mars 2026
Maison des Chômeurs Partage Farouette 13 Rue de l’Ukraine, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 41 61 42 »}] [{« link »: « https://www.cite-espace.com/ »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/dans-les-coulisses-dun-metier-pas-comme-les-autres-instructrice-dastronautes/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/exposition-leffet-matilda-1744646/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/exposition-leffet-matilda-4587539/ »}]
Repas/débat à la Maison des Chômeurs Partage Faourette sur le thème des luttes féministes. Dans le cadre du cycle « Les femmes scientifiques sortent de l’ombre ». hlm rencontre
Monica Melton via Unsplash