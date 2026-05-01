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Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse

Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse

Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse samedi 23 mai 2026.

Lieu : Ferme Peko Eluxantz

Adresse : 171 chemin d'Etxartea

Ville : 64220 Lasse

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 45 45 45 Tarif de base plein tarif

Lasse

Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz

Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Sur une table unique inspirée du barbecue coréen.
Menu
Apéritif avec amuse-bouche suivi d’une entrée gourmande
De l’agneau de la ferme décliné en deux façons, accompagné de légumes de saison.
Un dessert maison.
Une bouteille de vin pour 4 personnes.
Sur réservation.   .

Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 06 29 

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English : Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz

L’événement Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Lasse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque