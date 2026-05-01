Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse

Lasse

Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz

Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Sur une table unique inspirée du barbecue coréen.

Menu

Apéritif avec amuse-bouche suivi d’une entrée gourmande

De l’agneau de la ferme décliné en deux façons, accompagné de légumes de saison.

Un dessert maison.

Une bouteille de vin pour 4 personnes.

Sur réservation. .

Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 06 29

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English : Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz

L’événement Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Lasse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque