Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse
Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Ferme Peko Eluxantz Lasse samedi 23 mai 2026.
Lasse
Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz
Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Sur une table unique inspirée du barbecue coréen.
Menu
Apéritif avec amuse-bouche suivi d’une entrée gourmande
De l’agneau de la ferme décliné en deux façons, accompagné de légumes de saison.
Un dessert maison.
Une bouteille de vin pour 4 personnes.
Sur réservation. .
Ferme Peko Eluxantz 171 chemin d’Etxartea Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 06 29
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English : Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz
L’événement Repas découverte à la ferme Peko Eluxantz Lasse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque