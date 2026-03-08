REPAS DÉGUSTATION

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Repas dégustation autour des produits régionaux avec présentation, vente sur place et tombola. Pensez à apporter votre verre et vos couverts.

Cette manifestation gourmande met à l’honneur les spécialités du terroir à travers un repas dégustation convivial. Les producteurs et intervenants proposeront une présentation de leurs savoir-faire et de leurs produits, suivie d’un temps de dégustation permettant de découvrir toute la richesse des saveurs locales.

Une vente de produits régionaux sera organisée sur place pour prolonger l’expérience à domicile, ainsi qu’une tombola destinée à animer la rencontre. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 6 95 61 06 32

English :

Tasting meal based on regional products, with presentation, on-site sales and tombola. Bring your own glass and cutlery.

