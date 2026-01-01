Repas dégustation Rosheim

Repas dégustation

5 rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Un dîner gastronomique en cinq temps, accompagné des vins du Domaine Jousset, pour une expérience gustative complète et conviviale.

La cave à manger accueille un dîner gastronomique d’exception autour d’un menu unique en cinq temps, imaginé par le chef Vadim, en compagnie du Domaine Jousset, invité pour l’occasion.

Chaque plat est accompagné d’accords mets et vins soigneusement sélectionnés, de l’apéritif au dessert, pour une expérience gustative complète et raffinée.

Au menu une gougère Mornay au poulet grillé pour ouvrir les festivités, suivie d’un chou farci végétal servi dans un bouillon thaï au gras de cochon, puis de moules bio en sauce marinière accompagnées de toasts. La dégustation se poursuit avec une pintade rôtie, légumes racines au jus et crème de panais, avant un plateau de fromages et un dessert gourmand autour de la bergamote, du praliné sobacha et du sarrasin.

Le tarif inclut le menu, les accords vins, l’eau et le café.

Uniquement sur réservation, places limitées. Un acompte est demandé pour confirmer l’inscription. .

5 rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 9 86 62 36 82 tranchesdevins@outlook.fr

English :

A five-part gastronomic dinner, accompanied by Domaine Jousset wines, for a complete and convivial taste experience.

