Repas des aînés 2026 Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle
mercredi 23 septembre 2026 · Salle Xabatene · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Repas des aînés 2026
Salle Xabatene 211 rue Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 12:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Cette année, le repas des aînés se déroulera le mercredi 23 septembre 2026 à 12h à la salle Xabatene (211 rue de Gantxiki).
Ce repas s’adresse aux Senpertar de 70 ans et plus.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 11 septembre 2026 inclus .
Salle Xabatene 211 rue Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 74 96 accueil.ccas@senpere64.fr
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English : Repas des aînés 2026
L’événement Repas des aînés 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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