UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pée-sur-Nivelle

Repas des aînés 2026 Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle

mercredi 23 septembre 2026 · Salle Xabatene · Saint-Pée-sur-Nivelle

Repas des aînés 2026 Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle Xabatene
Adresse
211 rue Gantxiki
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Repas des aînés 2026

Salle Xabatene 211 rue Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 12:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Cette année, le repas des aînés se déroulera le mercredi 23 septembre 2026 à 12h à la salle Xabatene (211 rue de Gantxiki).
Ce repas s’adresse aux Senpertar de 70 ans et plus.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 11 septembre 2026 inclus   .

Salle Xabatene 211 rue Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 74 96  accueil.ccas@senpere64.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas des aînés 2026

L’événement Repas des aînés 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)