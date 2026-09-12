Repas des aînés 2026 Salle Xabatene Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Repas des aînés 2026

Salle Xabatene 211 rue Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 12:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Cette année, le repas des aînés se déroulera le mercredi 23 septembre 2026 à 12h à la salle Xabatene (211 rue de Gantxiki).

Ce repas s’adresse aux Senpertar de 70 ans et plus.

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 11 septembre 2026 inclus .

Salle Xabatene 211 rue Gantxiki Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 74 96 accueil.ccas@senpere64.fr

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English : Repas des aînés 2026

L’événement Repas des aînés 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque