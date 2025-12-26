Repas des Ainés Auxerrexpo Auxerre
Repas des Ainés Auxerrexpo Auxerre mardi 20 janvier 2026.
Repas des Ainés
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Début : 2026-01-20 11:00:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
2026-01-20
Chaque année en janvier, la municipalité offre un repas à l’ensemble des séniors. Cette opération s’inscrit dans la politique séniors, portée par les Espaces d’Accueil et d’Animation et le CCAS de la Ville d’Auxerre. Cette année, rendez-vous les mardi 20 et mercredi 21 janvier 2026, à Auxerrexpo, le midi, autour d’un repas animé et pour un après-midi dansant entièrement dédié aux 70 ans et plus ! .
