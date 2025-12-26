Repas des Ainés Auxerrexpo Auxerre

Repas des Ainés

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 11:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Chaque année en janvier, la municipalité offre un repas à l’ensemble des séniors. Cette opération s’inscrit dans la politique séniors, portée par les Espaces d’Accueil et d’Animation et le CCAS de la Ville d’Auxerre. Cette année, rendez-vous les mardi 20 et mercredi 21 janvier 2026, à Auxerrexpo, le midi, autour d’un repas animé et pour un après-midi dansant entièrement dédié aux 70 ans et plus ! .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Repas des Ainés

