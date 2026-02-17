Repas des Aînés Salle polyvalente Brie-sous-Mortagne

Repas des Aînés

Salle polyvalente Place de la mairie Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime

Début : 2026-03-07 12:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Repas dansant des Aînés animé par Yann Sentimental.

Salle polyvalente Place de la mairie Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Seniors’ Dinner Dance, hosted by Yann Sentimental.

