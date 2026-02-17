Repas des Aînés Salle polyvalente Brie-sous-Mortagne
Repas des Aînés Salle polyvalente Brie-sous-Mortagne samedi 7 mars 2026.
Salle polyvalente Place de la mairie Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 12:30:00
Repas dansant des Aînés animé par Yann Sentimental.
Salle polyvalente Place de la mairie Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 12 83 mairie@briesousmortagne.fr
Seniors’ Dinner Dance, hosted by Yann Sentimental.
