Informations pratiques

Carsac-Aillac

Repas des Aînés – Carsac-Aillac

Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 12:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la municipalité de Carsac-Aillac propose à ses aînés un repas offert, suivi d’un spectacle de conte et d’une ambiance musicale. Un moment convivial de partage et de rencontre, réservé aux habitants de la commune âgés de 75 ans et plus.

À l’occasion de la Semaine Bleue, la commune de Carsac-Aillac invite ses aînés à partager un moment chaleureux et convivial autour d’un repas offert par la municipalité. Le déjeuner sera suivi d’un spectacle de conte et d’une ambiance musicale, pour prolonger ce temps de rencontre dans la bonne humeur. Une belle occasion de se retrouver, d’échanger et de profiter ensemble d’un moment placé sous le signe du partage et de la convivialité.

Événement réservé aux aînés de la commune à partir de 75 ans. .

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 00 contact@carsac-aillac.com

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English : Repas des Aînés – Carsac-Aillac

As part of “Semaine Bleue,” the municipality of Carsac-Aillac is offering its senior citizens a free meal, followed by a storytelling performance and live music. A friendly occasion for sharing and socializing, reserved for residents of the town aged 75 and older.

L’événement Repas des Aînés – Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du pays de Fénelon