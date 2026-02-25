Repas des aînés Salle polyvalente Clamecy

Repas des aînés

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Début : 2026-04-04 12:00:00

fin : 2026-04-04 14:30:00

2026-04-04

Le Centre Communal d’Action Sociale a le plaisir de vous convier à son traditionnel Repas des Aînés ! Une belle occasion de partager un moment convivial, de savourer un bon repas et de danser

Inscriptions obligatoires jusqu’au 20 mars 2026

Par téléphone 03 86 27 50 72

Sur place du lundi au vendredi de 9h à 12h

Auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Clamecy. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement et à en parler autour de vous !

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette journée placée sous le signe de la joie et des retrouvailles .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 72

