Repas des Ainés de la commune de Lugos Salle des fêtes Lugos

Repas des Ainés de la commune de Lugos

Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Repas des Aînés Ville de Lugos

Samedi 15 novembre 2025 à 12 h

La municipalité de Lugos convie comme chaque année les Lugosiens de 67 ans et plus à partager un moment convivial autour du traditionnel Repas des Aînés.

Qui est concerné ? Vous avez 67 ans ou plus, vous résidez à Lugos

Invitations Les invitations ont été distribuées mi-octobre.

Vous ne l’avez pas reçue ? Contactez le secrétariat de la Mairie de Lugos avant le 7 novembre 2025 05 57 71 95 26 .

Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 95 26

