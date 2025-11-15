Repas des Ainés de la commune de Lugos Salle des fêtes Lugos
Salle des fêtes 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde
Repas des Aînés Ville de Lugos
Samedi 15 novembre 2025 à 12 h
La municipalité de Lugos convie comme chaque année les Lugosiens de 67 ans et plus à partager un moment convivial autour du traditionnel Repas des Aînés.
Qui est concerné ? Vous avez 67 ans ou plus, vous résidez à Lugos
Invitations Les invitations ont été distribuées mi-octobre.
Vous ne l’avez pas reçue ? Contactez le secrétariat de la Mairie de Lugos avant le 7 novembre 2025 05 57 71 95 26 .
