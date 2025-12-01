Repas des aînés de Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Monsieur le Maire Edmond Gros, président du centre communal d’action sociale de Sévérac d’Aveyron, a le plaisir de vous convier au repas des aînés de la commune.

Le rendez-vous est donné aux aînés de la commune de Sévérac d’Aveyron le dimanche 14 décembre à 12h, à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron.

Participation financière

12 € pour les 70 ans et plus ;

30 € pour les accompagnants de moins de 70 ans.

Paiement par chèque au nom du traiteur (communiqué à l’inscription).

Inscriptions du 3 au 21 novembre à la mairie de Sévérac d’Aveyron ou dans les mairies déléguées. 30 .

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84 contact@severacdaveyron.fr

English :

Mayor Edmond Gros, president of the Sévérac d’Aveyron communal social action center, is pleased to invite you to the local seniors’ meal.

German :

Bürgermeister Edmond Gros, Vorsitzender des Gemeindezentrums für soziale Aktion in Sévérac d’Aveyron, freut sich, Sie zum Seniorenessen der Gemeinde einzuladen.

Italiano :

Il sindaco Edmond Gros, presidente del Centro d’azione sociale della Comunità di Sévérac d’Aveyron, è lieto di invitarvi al pranzo degli anziani.

Espanol :

El Alcalde, Edmond Gros, Presidente del Centro Comunitario de Acción Social de Sévérac d’Aveyron, tiene el placer de invitarle a la comida de la tercera edad de la localidad.

