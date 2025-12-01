Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas des aînés de Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

Repas des aînés de Sévérac d'Aveyron

Repas des aînés de Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron dimanche 14 décembre 2025.

Repas des aînés de Sévérac d’Aveyron

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Accompagnant de moins de 70 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Monsieur le Maire Edmond Gros, président du centre communal d’action sociale de Sévérac d’Aveyron, a le plaisir de vous convier au repas des aînés de la commune.
Le rendez-vous est donné aux aînés de la commune de Sévérac d’Aveyron le dimanche 14 décembre à 12h, à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron.

Participation financière
12 € pour les 70 ans et plus ;
30 € pour les accompagnants de moins de 70 ans.
Paiement par chèque au nom du traiteur (communiqué à l’inscription).

Inscriptions du 3 au 21 novembre à la mairie de Sévérac d’Aveyron ou dans les mairies déléguées. 30  .

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84  contact@severacdaveyron.fr

English :

Mayor Edmond Gros, president of the Sévérac d’Aveyron communal social action center, is pleased to invite you to the local seniors’ meal.

German :

Bürgermeister Edmond Gros, Vorsitzender des Gemeindezentrums für soziale Aktion in Sévérac d’Aveyron, freut sich, Sie zum Seniorenessen der Gemeinde einzuladen.

Italiano :

Il sindaco Edmond Gros, presidente del Centro d’azione sociale della Comunità di Sévérac d’Aveyron, è lieto di invitarvi al pranzo degli anziani.

Espanol :

El Alcalde, Edmond Gros, Presidente del Centro Comunitario de Acción Social de Sévérac d’Aveyron, tiene el placer de invitarle a la comida de la tercera edad de la localidad.

L’événement Repas des aînés de Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)