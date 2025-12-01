Repas des ainés Hostun

Repas des ainés

11 Saint-Maurice Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 12:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Monsieur le Maire ainsi que les membres du CCAS et du Conseil Municipal, sont ravis de vous inviter au repas des aînés. Nous vous attendons pour un moment convivial, gourmand et musical, réservé aux Hostunois âgés de 67 ans et plus.

11 Saint-Maurice Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 80 33 mairie@hostun.fr

English :

The Mayor and members of the CCAS and Municipal Council are delighted to invite you to the Seniors’ Dinner. We look forward to welcoming you for a convivial, gourmet and musical occasion, reserved for Hostunois aged 67 and over.

German :

Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des CCAS und des Gemeinderats freuen sich, Sie zum Seniorenessen einladen zu können. Wir erwarten Sie zu einem geselligen Moment mit Gaumenfreuden und Musik, der den Einwohnern Hostuns ab 67 Jahren vorbehalten ist.

Italiano :

Il Sindaco e i membri del CCAS e del Consiglio comunale sono lieti di invitarvi al pranzo degli anziani. Saremo lieti di accogliervi per un’occasione conviviale, gastronomica e musicale, riservata agli ospiti di 67 anni e oltre.

Espanol :

El Alcalde y los miembros de la CCAS y del Ayuntamiento tienen el placer de invitarle a la comida de los mayores. Le esperamos para una ocasión de convivencia, gastronómica y musical, reservada a los Hostunois mayores de 67 años.

