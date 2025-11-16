Repas des Aînés Salle des Fêtes Saint-Briac-sur-Mer
Repas des Aînés
Salle des Fêtes 56, La ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-16 12:00:00
fin : 2025-11-16
Le Président et les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont le plaisir d’inviter les aînés de la commune de Saint-Briac au repas traditionnel des aînés.
Ce moment de convivialité, toujours très attendu, est offert aux personnes âgées de 73 ans et plus.
Une contribution de 30 € sera demandée pour l’accompagnant éventuel.
La réservation sera validée à la réception du bulletin de participation, accompagné du règlement par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), avant le 5 novembre 2025.
Merci de bien vouloir respecter cette date afin de faciliter l’organisation de cet événement.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ensemble ce moment chaleureux et festif ! .
Salle des Fêtes 56, La ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 42
