Repas des Aînés Salle des Fêtes Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Début : 2025-11-16 12:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Le Président et les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont le plaisir d’inviter les aînés de la commune de Saint-Briac au repas traditionnel des aînés.

Ce moment de convivialité, toujours très attendu, est offert aux personnes âgées de 73 ans et plus.

Une contribution de 30 € sera demandée pour l’accompagnant éventuel.

La réservation sera validée à la réception du bulletin de participation, accompagné du règlement par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), avant le 5 novembre 2025.

Merci de bien vouloir respecter cette date afin de faciliter l’organisation de cet événement.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ensemble ce moment chaleureux et festif ! .

Salle des Fêtes 56, La ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 42

