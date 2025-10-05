Repas des Anciens Haybes

Repas des Anciens Haybes dimanche 5 octobre 2025.

Repas des Anciens

Foyer communal de Haybes Haybes Ardennes

Le repas se déroulera au foyer communal de Haybes à 12h30 avec animation musicale. Il est organisé par le CCAS de Haybes pour les personnes de 60 ans et plus et leurs conjoints. Inscriptions en mairie jusqu’au 1er octobre 2025 au 03 24 41 11 36. À Bientôt.

Foyer communal de Haybes Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 11 36

English :

The meal will take place at the Haybes village hall at 12:30 pm, with musical entertainment. It is organized by the Haybes CCAS for people aged 60 and over and their spouses. Registrations at the Mairie until October 1, 2025 on 03 24 41 11 36. See you soon.

German :

Das Essen findet im Gemeindehaus von Haybes um 12:30 Uhr mit musikalischer Unterhaltung statt. Es wird vom CCAS von Haybes für Personen ab 60 Jahren und ihre Ehepartner organisiert. Anmeldungen im Rathaus bis zum 1. Oktober 2025 unter 03 24 41 11 36. Bis bald.

Italiano :

Il pranzo si terrà nella sala del villaggio di Haybes alle 12.30, con musica dal vivo. È organizzata dalla CCAS di Haybes per le persone di 60 anni e oltre e i loro coniugi. Iscrizioni presso il municipio fino al 1° ottobre 2025 al numero 03 24 41 11 36. A presto.

Espanol :

La comida tendrá lugar en el salón del pueblo de Haybes a las 12.30 h, con música en directo. Está organizada por la CCAS de Haybes para personas mayores de 60 años y sus cónyuges. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 1 de octubre de 2025 en el 03 24 41 11 36. Hasta pronto.

L’événement Repas des Anciens Haybes a été mis à jour le 2025-09-06 par Ardennes Tourisme