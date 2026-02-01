Repas des Chapelle Rue de Coet à Tous Carnac

Repas des Chapelle

Rue de Coet à Tous Chapelle Saint-Guénolé de Coët-a-Tous Carnac Morbihan

Début : 2026-02-21 19:30:00

2026-02-21

À 19h30 venez passer un moment convivial dans une bonne ambiance.

Au menu Kir ou Jus d’orange, Tajine de Poulet à l’abricot accompagnée de Semoule , Camembert, Salade et vinaigrette, Tarte aux Poires, Café.

Tarif 15€ Boissons non comprises. Les bénéfices sont reversés au profit d’une association œuvrant pour les enfants Famille Sourires .

Rue de Coet à Tous Chapelle Saint-Guénolé de Coët-a-Tous Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 86 59 26 86

