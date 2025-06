Repas des chasseurs à Parnac Parnac 6 juillet 2025 12:30

L’association des chasseurs de Parnac organise un repas. Les réservations se feront aux heures des repas avant le 29 juin. Apportez vos couverts.

Menu:

Apéritif

Salade composée

Sangliers grillés, pommes de terre rissolées, haricots verts

Fromage

Glace

Café

Vin compris 20 .

Salle des fêtes

Parnac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 18 25

English :

The Parnac hunters’ association is organizing a meal. Reservations must be made at mealtimes before June 29. Bring your cutlery.

German :

Die Jagdgesellschaft von Parnac organisiert ein Essen. Reservierungen können bis zum 29. Juni zu den Essenszeiten vorgenommen werden. Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

L’associazione dei cacciatori del Parnac organizza un pranzo. Le prenotazioni devono essere effettuate all’ora dei pasti entro il 29 giugno. Portate le posate.

Espanol :

La asociación de cazadores Parnac organiza una comida. Hay que reservar mesa antes del 29 de junio. Traiga sus cubiertos.

