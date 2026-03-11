Repas des chasseurs

Salle des fêtes Antagnac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Menu apéritif, garbure, civet de sanglier, trou gascon, cerf grillé au feu de bois, pommes de terre sautées, salade/fromage, tourtière, vins, café/digestifs

Amener vos couverts complets

Ouvert à tous .

Salle des fêtes Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 78 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas des chasseurs

L’événement Repas des chasseurs Antagnac a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne