Repas des chasseurs Antagnac dimanche 29 mars 2026.
Salle des fêtes Antagnac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Menu apéritif, garbure, civet de sanglier, trou gascon, cerf grillé au feu de bois, pommes de terre sautées, salade/fromage, tourtière, vins, café/digestifs
Amener vos couverts complets
Ouvert à tous .
Salle des fêtes Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 78 27
