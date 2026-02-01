Repas des chasseurs Maison du temps libre Castelnau-Rivière-Basse

Repas des chasseurs

Avis à tous les gourmands, l’association de la chasse vous attend pour son repas. Tous les bénévoles de l’association vous espèrent nombreux pour partager ce moment avec vous.

Au menu du repas velouté de poireaux, pavé de saumon sauce oseille, blanquette de chevreuil-riz, salade et fromage du pays, tourte des Pyrénées, crème anglaise, café, vin.

Maison du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 71 35 06

English :

Attention all gourmets, the hunting association is expecting you for its meal. All the association’s volunteers hope to see many of you there to share this moment with you.

On the menu: leek velouté, salmon steak with sorrel sauce, venison-rice blanquette, salad and local cheese, Pyrenean pie, custard, coffee, wine.

