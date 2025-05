Repas des chasseurs de St Eutrope – Salle Granger Saint-Eutrope-de-Born, 15 juin 2025 12:00, Saint-Eutrope-de-Born.

Lot-et-Garonne

Repas des chasseurs de St Eutrope Salle Granger Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 12:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

La société communale de chasse « La Diane » vous propose un repas en toute convivialité. Pensez à apporter vos couverts.

Pensez à apporter vos couverts.

Inscriptions avant le 12 juin.

La société communale de chasse « La Diane » vous propose un repas en toute convivialité. Pensez à apporter vos couverts.

Menu apéritif, soupe haricots couenne, crudités et charcuterie, daube de chevreuil, sanglier à la broche et accompagnement, salade et fromage, dessert, café, vins rouge et rosé.

Bourriche et nombreux lots à gagner.

Inscriptions avant le 12 juin. .

Salle Granger Saint Vivien

Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 05 26

English : Repas des chasseurs de St Eutrope

The « La Diane » communal hunting society invites you to a convivial meal. Don’t forget to bring your cutlery.

Bring your cutlery.

Registration before June 12.

German : Repas des chasseurs de St Eutrope

Die kommunale Jagdgesellschaft « La Diane » lädt Sie zu einem Essen in geselliger Runde ein. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Anmeldungen vor dem 12. Juni.

Italiano :

Il circolo venatorio comunale « La Diane » vi invita a un pasto conviviale. Non dimenticate di portare le posate.

Non dimenticate di portare le posate.

Iscrizione entro il 12 giugno.

Espanol : Repas des chasseurs de St Eutrope

El club de caza comunal « La Diane » le invita a una comida de convivencia. No olvide traer los cubiertos.

No olvide traer sus cubiertos.

Inscripciones antes del 12 de junio.

L’événement Repas des chasseurs de St Eutrope Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Coeur de Bastides