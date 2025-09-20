Repas des chasseurs de Vers Saint Géry-Vers
Repas des chasseurs de Vers Saint Géry-Vers samedi 20 septembre 2025.
525 mas de Cravol Saint Géry-Vers Lot
Début : 2025-09-20 19:00:00
La société de chasse de Vers propose un repas Cochon à la broche le samedi 20 septembre.
Inscription obligatoire avant le 15 septembre
Inscription obligatoire avant le 15 septembre. Apportez vos couverts. .
525 mas de Cravol Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 6 30 14 93 51
English :
The Vers hunting association is organizing a Cochon à la broche meal on Saturday September 20.
Registration required before September 15
German :
Die Jagdgesellschaft von Vers bietet am Samstag, den 20. September ein Schwein am Spieß-Essen an.
Anmeldung bis zum 15. September erforderlich
Italiano :
L’associazione venatoria Vers offre un pasto a base di Cochon à la broche sabato 20 settembre.
Iscrizione obbligatoria entro il 15 settembre
Espanol :
La asociación de caza Vers ofrece una comida Cochon à la broche el sábado 20 de septiembre.
Inscripción obligatoria antes del 15 de septiembre
