Repas des chasseurs de Vers Saint Géry-Vers

Repas des chasseurs de Vers Saint Géry-Vers samedi 20 septembre 2025.

Repas des chasseurs de Vers

525 mas de Cravol Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La société de chasse de Vers propose un repas Cochon à la broche le samedi 20 septembre.

Inscription obligatoire avant le 15 septembre

La société de chasse de Vers propose un repas Cochon à la broche le samedi 20 septembre.

Inscription obligatoire avant le 15 septembre. Apportez vos couverts. .

525 mas de Cravol Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 6 30 14 93 51

English :

The Vers hunting association is organizing a Cochon à la broche meal on Saturday September 20.

Registration required before September 15

German :

Die Jagdgesellschaft von Vers bietet am Samstag, den 20. September ein Schwein am Spieß-Essen an.

Anmeldung bis zum 15. September erforderlich

Italiano :

L’associazione venatoria Vers offre un pasto a base di Cochon à la broche sabato 20 settembre.

Iscrizione obbligatoria entro il 15 settembre

Espanol :

La asociación de caza Vers ofrece una comida Cochon à la broche el sábado 20 de septiembre.

Inscripción obligatoria antes del 15 de septiembre

L’événement Repas des chasseurs de Vers Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Cahors Vallée du Lot